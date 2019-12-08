各種台灣小吃受到市民的喜愛。（照片取自中新網）
各種台灣小吃受到市民的喜愛。（照片取自中新網）
沙縣小吃旅遊文化節美食展吸引了許多市民和遊客前來品嘗。（照片取自中新網）
沙縣小吃旅遊文化節美食展吸引了許多市民和遊客前來品嘗。（照片取自中新網）

12月7日，2019年沙縣小吃旅遊文化節——美食展，吸引了許多市民和遊客前來品嘗。共安排美食展銷展位160個，其中沙縣本地小吃30家、省內各地名小吃30家、台灣小吃30家、中華及國際美食70家。當日，2019年沙縣小吃旅遊文化節開幕。

(旺報 )

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