沙縣美食展 台灣小吃受歡迎 17:072019/12/08 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 各種台灣小吃受到市民的喜愛。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 各種台灣小吃受到市民的喜愛。（照片取自中新網） 沙縣小吃旅遊文化節美食展吸引了許多市民和遊客前來品嘗。（照片取自中新網） 12月7日，2019年沙縣小吃旅遊文化節——美食展，吸引了許多市民和遊客前來品嘗。共安排美食展銷展位160個，其中沙縣本地小吃30家、省內各地名小吃30家、台灣小吃30家、中華及國際美食70家。當日，2019年沙縣小吃旅遊文化節開幕。 (旺報 ) #小吃 #美食展 #文化節 #旅遊 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 李顯龍的“台灣憂慮” 12:032019/12/05 國際 中友夢幻美食甜點展5日甜蜜開展 12:292019/12/05 財經 蔥油餅蔥抓餅差在哪？ 專家曝關鍵2特色 14:092019/12/05 生活 日再辦珍珠小吃展 台人看料理怒了 16:002019/12/05 日常 微型保險第一名 金管會給台灣人壽按讚 18:192019/12/05 財經 台灣茶世界有名 屏科大與台灣農林策略聯盟 18:442019/12/05 生活 王淺秋聲明：在乎的是台灣前途 12:512019/12/06 政治 這款臭豆腐CP值高 網：好呷但超臭 13:052019/12/06 日常 五福旅遊兩名店長獲『2019全國商店優良店長表揚』 20:522019/12/06 生活 漢美 歲末餐飲旺季 04:092019/12/08 證券．權證 兩岸熱門新聞 日經濟泡沫期鑽石快速流向大陸等新興國家 - 兩岸 春節返台優惠機票 台商：看得到買不到 - 兩岸 數千人維園起步遊行 防暴警銅鑼灣曾舉黑旗 - 兩岸 港警搜獲大量槍械 稱歹徒企圖開槍嫁禍警方 - 兩岸 愈搞愈緊張 香港美商會主席會長入境澳門被拒 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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