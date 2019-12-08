八大綜合台《WTO姐妹會》邀請各國來賓分享如何追雪最正點，以及雪地中看不見的危險。來賓李明川回憶，有次到合歡山看雪景，搭乘的車子裝上雪鏈做好安全措施，轉彎時仍不小心打滑，輪子更直接脫落，他驚嚇表示：「一點都不誇張，我差點就喪命在合歡山。」

郭彥均（左起）、旅遊達人Alen、李明川、Gigi、莎莎開心合照。（八大提供）

台灣人看雪景超興奮，Gigi形容很多人看到雪都會想直接往裡面跳，曾有朋友一時興奮過頭，人整個往雪裡跳，竟撞斷肋骨。主持人之一的郭彥均想到第一次聽到台灣下雪時，竟打自己臉說：「是真的嗎？」他有一回出國工作，錄影到一半，工作人員全往外衝，以為發生什麼大事，竟是因為外面下雪了，他笑說：「那一次的工作人員就正好全都是台灣人，大家看到雪都超興奮。」

而超愛看雪景的Gigi則是每年都會安排3、4趟滑雪旅行，莎莎笑問：「所以下雪的時候妳幾乎都不在台灣囉？」Gigi坦言雪景看不膩，現在看到下雪還會興奮的用舌頭去接雪，讓老公史丹利疑惑：「明明妳一天到晚待在雪裡，為什麼還每次都像第一次看到雪？」

(中時 )