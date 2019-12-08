總統蔡英文、立委洪慈庸競選連任大雅後援會8日成立，蔡英文總統致詞時表示，她對洪慈庸選情很有信心，現在已經黃金交叉，已經是領先了，所以要維持領先態勢，一直到她選舉那一天，她也掛保證「洪慈庸一定會贏」！

包括蔡英文總統、立法院副院長蔡其昌、立委管碧玲、交通部長林佳龍夫人廖婉如、市議員蕭隆澤、周永鴻、大雅後援會會長吳必顯、潭雅神後援會執行長林義偉等人均到場助陣。

洪慈庸一定會贏！蔡英文總統指出，洪慈庸代表是一個世代年輕人的希望，她在立院表現最好，她照顧軍隊弟兄姊妹，讓軍隊的管理及人權都大幅提升，如同照顧自己家中的孩子。

蔡英文說，她對洪慈庸選情很有信心，現在已經黃金交叉，已經是領先了，所以要維持領先態勢，一直到她選舉那一天。

蔡英文也替自己拉票說，再給她4年，未來可以做更多的事，台灣經濟會更好，台灣現在是投資大爆發的時代，台商回流到台中已經1000多億，全台第二名，將來創造1萬多個就業機會，台灣經濟成長率今年是4小龍第一，預測明年也是第一，明年產業要大大發展。

洪慈庸表示，她是一個不合格的母親，她每天5點就出門，沒有幫女兒小鹿洗過澡、泡過牛奶，因為她要照顧更多人的小孩，她的責任就是要守護民主自由；洪慈庸說，她沒有照顧自己女兒不要緊，因為她要照顧更多人的小孩，她絕對會拚到最後，一定和台灣走在一起，蔡英文是唯一願意和台灣站在一起的候選人，疾呼大家全力支持。

管碧玲說，外面都在說，洪慈庸是踩著弟弟當上立委的，如果大家再聽到這個傳言，一定要大力澄清，洪慈庸頻遭對手謠言中傷，呼籲大家全力搶救她。

(中時 )