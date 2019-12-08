最近國際局勢變化快速，台股持續高檔震盪不變，大盤接下來將何去何從？曾老師從國際局勢、資金面與基本面、籌碼，由近而遠，由大而小，跟大家逐一分析。

1.國際局勢

上周從美國總統簽署了《香港人權法案》後，原本美中雙方較為熱絡的氣氛開始劍拔弩張，在美國方面，除了原本的《香港人權法案》外，近期美國國會加緊審議《新疆人權法案》，另外若談判無成果，將在12月15號再加徵關稅，藉由關稅來加大美國對中國的壓力。

而中國方面，針對《香港人權法案》反擊，將暫停讓美國軍艦、戰機在香港修整，另，外傳將實施不可靠實體清單，針對美國可能緊接而來的《新疆人權法案》而有所應對。美中雙方劍拔弩張的氣氛益發不可收拾，對於談判能否能在12月15日有結果，也是後續市場所關注的。

2.資金面與基本面

近期台股盤面主軸三王仍維持高檔震盪整理的格局，而市場的資金主要聚焦在被動元件、台積電的設備供應鏈，以及低基期個股表現，大多為次產業的輪動，短線上台股陷入震盪整理的局面。

台幣仍處於強勢，資金並沒有隨著MSCI的季度調整而大幅外移，台股的資金動能充足，但近期將公布11月營收，現階段處於電子業旺季，後續業績是否能持續支撐台股仍需觀察。

10月景氣燈號，雖然較上月調降一燈為18分，但領先指標方面的建築物開工樓地板面積、工業與製造業僱員增加，台商回流台灣的趨勢仍不變，將為接下來台灣經濟帶來活水。

3.籌碼面

從籌碼面來看，外資期貨未平倉口數中，在11月28日、29日大減一萬多口，但隨後兩天又持續買回，將之前賣出的口數一口氣買回，透露目前的格局是偏震盪整理的看法。

4.結論：

短線來看，台股將持續高檔震盪整理，指數在11668點~11400點區間震盪，投資人也在等待美中是否能在12月15日前給市場一個好消息，或者是將談判時間往後拖。在此之前台股就是在這區間整理的結構。

若美中之間第一階段協議有著落，自然更利於台股往上攻堅，挑戰歷史高點12682點，但若雙方無法達成協議，將影響短期市場信心，但台灣是美中衝突的受惠國，有實質基本面支撐，不宜過分悲觀看待。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

(中時電子報)