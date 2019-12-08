中信兄弟投手廖乙忠從高中就赴日讀書、打球，8日擔任頂新和德文教基金會推動的「追夢工程計畫」的評審，認為到日本唸書最重要的是品行及態度。而回憶日本接受訓練的日子，廖乙忠笑說，「我小時候其實很瘦，到日本被迫吃胖的。」

近年來有越來越多青少棒選手想趁在學時期赴日追夢，頂新和德文教基金會推動「追夢工程計畫」，將提供獲選選手赴日3年全額獎助學金。廖乙忠自高中就跨海到日本唸書，他認為，「無論台灣、美國還是日本，國中生的棒球技術不會差太多，但日本會更要求品行和態度。」廖乙忠強調到了日本不要只會打球而已。

回想起到日本的求學生涯，廖乙忠沒有太多不適應的地方，不過飲食方面卻和台灣習慣大不同，「現在國中生都很瘦，我以前也瘦子，但到了日本被迫要硬吃很多肉，吃胖一點，身體才能負荷龐大訓練量。」

廖乙忠是中信兄弟自主培訓投手，在二軍繳出亮眼成績後，升上一軍也獲得重用，在台灣大賽出賽之外，更獲選為12強中華隊國手。廖乙忠說今年表現整體算還可以，不過有用球數偏多的缺點，希望今年針對變化球的控球方面做調整，預計下禮拜開始訓練。

(中時 )