禿漢合體！韓侯新北同框 朱同台宣布接主委

國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢活動今天下午在板橋第二運動場登場，韓國瑜致詞結束後宣布，全國競選總部主委將由朱立倫接任，隨後全場合唱「我們都是一家人」。

國民黨今天在新北市舉行大造勢，國民黨天王齊聚，前總統馬英九、黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫都到場，新北市長侯友宜也終於跟韓國瑜同台。總統候選人韓國瑜更當場宣布，全國競選總部主委就是朱立倫。

韓國瑜說，他是新莊大漢橋下出生，在板橋念國小，海山國中第一屆畢業，後來搬到中和，是真正的「新北子弟」，所以看到這麼多新北鄉親，他心裡非常感動，現場來了接近十萬人，「新北市民勇敢站出來了！」

韓國瑜批評民進黨執政，把中華民國從彩色變成黑白，執政第一年是「苦」，民進黨執政半年推卸責任；第二年是「悶」，人民活得很悶；第三年是「翻」，因為國民黨大勝民進黨，人民期待民進黨改邪歸正；第四年則是「亂」，民進黨的貪污腐敗派系分贓無能，變本加厲；如果民進黨又當選，他現在就能預見四年就是「慘慘慘慘」。

韓國瑜痛批現在的民進黨，愛金錢、愛權力、愛他自己，民進黨當初的理想已經完全喪失掉，蔡英文總統治理國家完全被派系綁架，放任派系吃台灣人肉、喝台灣人血，大貪特貪、大撈特撈。「我們都希望下一代比我們更強大，卻看台灣逐漸沈淪。」

韓國瑜說，中華民國這隻雄壯老鷹這幾年被民進黨踩在腳下飛不動，要重新起飛需要兩支翅膀，總統府跟立法院，因此要讓韓國瑜進總統府，國民黨立委過半，講到激動處，他高喊，「中華民國萬歲！」要在場支持者一起用吃奶力氣喊。

(中時 )