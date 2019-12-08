發力四五線城市 陸汽車行銷開始下沉 17:072019/12/08 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據中國經營網報導，數據顯示近5年大陸汽車消費的主市場不斷下沉。早在2013年，三四五六線城市的銷量就占全大陸總銷量60%左右。奇瑞汽車公司董事長尹同耀之前也表示，目前90後已經逐漸成為國內汽車市場的消費主力軍。 其中更以四五六線城市的終端汽車消費市場成長最為迅速，分析在四五六線城市的90後年輕消費市場增長，依然有非常大的潛力。 (旺報 ) #汽車 #市場 #消費 #城市 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 APEC汽車對話會議 首度在台舉辦 12:182019/12/04 財經 9大零組件降關稅 羅明才：不要讓降稅打水漂 12:572019/12/04 財經 《科技》Google Play年度最具潛力APP，AsiaYo上榜 16:142019/12/04 財經 汽車零組件關稅降 政院：不反對 但應考慮降價 17:262019/12/04 政治 VDA預測今年全球汽車銷售減少5％ 10:082019/12/05 國際 陸新能源車企 處境日益艱難 04:092019/12/06 焦點新聞 親商城市＋智慧城市 釜山招攬全球投資者 04:102019/12/06 產業．科技 年終消費旺季 內需high 15:002019/12/08 財經 中東歐經濟罩烏雲 04:092019/12/08 專題周報 日本朝野拚觀光 04:092019/12/08 專題周報 財經熱門新聞 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 台積電7奈米爆單 驚！大客戶又曝警訊 - 財經 裕隆今年「虧很大」 強悍女掌門出狠招止血 - 財經 網路讚聲也蓋不過裕隆虧損陰霾 納智捷下一步... - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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