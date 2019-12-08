據中國經營網報導，數據顯示近5年大陸汽車消費的主市場不斷下沉。早在2013年，三四五六線城市的銷量就占全大陸總銷量60%左右。奇瑞汽車公司董事長尹同耀之前也表示，目前90後已經逐漸成為國內汽車市場的消費主力軍。

其中更以四五六線城市的終端汽車消費市場成長最為迅速，分析在四五六線城市的90後年輕消費市場增長，依然有非常大的潛力。

(旺報 )