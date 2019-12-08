陸專家看金融業外資占比 5到10年破1成 17:072019/12/08 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國企業領袖年會8至9日在北京舉行，中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆出席演講時指出，大陸金融業開放仍有瓶頸，儘管90年浦東開發時已宣布允許外資辦銀行、保險、證券公司，但目前大陸近200兆元（人民幣，下同）金融資產中，外資金融機構的比重只占1.8%「非常低」。 反觀在近200兆元的工業、商貿業與工商產業的資產中，外資企業的資產卻能占到30%。但他也強調，在近期金融業外資開放等政策方向下，未來5到10年，外資占金融機構的比重可能從現在的1.8%會增加到10%甚至18%。 (旺報 ) #外資 #資產 #金融業 #10 #200 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》櫃買富櫃200指數，今年來報酬率達24％ 08:022019/12/04 財經 柯文哲：和郭台銘有想法不一樣就各做各的 09:052019/12/04 政治 摘星山莊「燈籠海」爆紅 賞燈只限白天 14:502019/12/04 旅遊 金融業獨家 玉山ATM進駐全家便利商店台鐵店舖 13:162019/12/05 財經 反送中以來 我金融業香港曝險銳減477億元 19:322019/12/05 財經 台灣金融業對港曝險出逃428億 再次跌破兆元 19:582019/12/05 財經 純益率前十大集團 金融業占七 04:092019/12/06 財經要聞 登山健行更安全！中市大坑步道持續整修完工 14:202019/12/07 生活 疑討債未果 男持刀劃傷人幸無大礙 15:062019/12/07 社會 瞄準旅平險 金融業掀數位大戰 04:092019/12/08 金融．稅務 財經熱門新聞 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 台積電7奈米爆單 驚！大客戶又曝警訊 - 財經 裕隆今年「虧很大」 強悍女掌門出狠招止血 - 財經 網路讚聲也蓋不過裕隆虧損陰霾 納智捷下一步... - 財經 【總投入門】年紀愈大 愈沒有人會原諒你的「窮」？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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