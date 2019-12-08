中國企業領袖年會8至9日在北京舉行，中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆出席演講時指出，大陸金融業開放仍有瓶頸，儘管90年浦東開發時已宣布允許外資辦銀行、保險、證券公司，但目前大陸近200兆元（人民幣，下同）金融資產中，外資金融機構的比重只占1.8%「非常低」。

反觀在近200兆元的工業、商貿業與工商產業的資產中，外資企業的資產卻能占到30%。但他也強調，在近期金融業外資開放等政策方向下，未來5到10年，外資占金融機構的比重可能從現在的1.8%會增加到10%甚至18%。

(旺報 )