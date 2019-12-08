國民黨立委陳玉珍與林奕華赴外交部抗議蘇啟誠案，結果遭緊閉的大門夾傷手指，被送到台大醫院急診室就醫。連日來，不少鄉親稱讚她是「金門的女兒」、「金門戰神」，陳玉珍今（8日）則表示，她個人受傷事小，但對立委和媒體記者都不能走入民進黨執政的外交部，才是讓人痛心的大事。

陳玉珍說，連日來很多媒體的焦點都放在她受傷的部分，但實際上是搞錯焦點，原因是她個人受傷事小，立法委員不能走進外交部的大門，才是非常嚴重的大事。更嚴重的是，所有媒體都也被用拒馬擋在更外面的馬路上，她要問民進黨一聲：「這是什麼情形呢？」不管民意代表也好或者是第四權也罷，整個人民知的權利都被剝奪了！這個才是真正大事。

陳玉珍還說，她受傷被送到醫院以後，醫院要將她放在那個病床、區域，要不要使用心電圖檢測，這些都是醫院的專業判斷行為，她身為一個病人，只有尊重專業，全力配合治療，但許多網路酸民卻用心電圖歸零，來諷刺她已經一路歸西，也有綠委以她們被放在急診重症區，來批評濫用醫療資源。

陳玉珍說，她要說一句公道話，她在到達醫院時，應該已經接近昏睡，沒有任何一點力氣說任何一句話，醫生和醫院要怎麼處置，都是醫院的專業判斷，她只能尊重專業，也感謝醫院的救治，以及金門鄉親及各界的關心。

陳玉珍強調，她已經連續昏睡2天了，相信以她的硬底子及堅持的意志力，應該可以很快的恢復。支持她的鄉親也在網路送暖，盼望她在韓國瑜13日跨海造勢時，平安歸隊一起與大家加油打氣。

(中時 )