高雄市長韓國瑜，投入2020選戰力拼總統大位，遭酸「落跑市場」、「草包」，今（8）日他在臉書PO出一段影片向這些「有心人士」反擊，細數擔任高雄市長10個月以來的政績。

韓國瑜表示，「草包」、「落跑市長」、「只會喊發大財」，這些都是有心人士希望大家看到的韓國瑜，但過去十個月以來，觀光人次成長21%、清淤工程585公里、農漁產品訂單十億、落實路平256.6萬平方公尺、編列三億打造青創基地等等，「這才是真正的韓國瑜」。

韓國瑜認為，高雄已經覺醒且大步持續前行，無論選前選後，新中思想始終不變，「就是振興經濟之餘，著重教育、照顧弱勢」，這套原則在面對實施市政或主導國策，都一樣百分之百、不偏不倚。

韓市府成立青年局、鼓勵企業認領改善校園讀書環境，也鼓勵青年朋友實現自己的長才抱負，因為今天造國家未來棟樑，明天未來棟樑才能好好撐起國家！除了向前的經濟發展，也需要顧後的社會福利，所以也大力照顧老幼兼具的弱勢群體、弱勢學童、未婚媽媽、老病殘疾，盡其所能的守護每一位有需要的市民。

正在做、還要做的事情還很多，韓國瑜說，不只過去十個月，在未來都會用同樣的心情與努力，讓飛鰲港都從此騰飛的更高更遠，更接近一個我們想要達成的偉大城市，而一座城市的偉大與否，其中最重要的就是市政團隊是否能夠廉能又不失情義，為市民帶來值得期待的生活、風景與希望。

最後，韓國瑜誠摯歡迎所有人常到港都走走跳跳，「感受我們脫胎換骨、愈發美好的生活、風景與希望。」

(中時電子報)