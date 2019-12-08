主演《遠山含笑》、《在水一方》、《我是一片雲》等經典作品的男神始祖秦漢，因擔任多部瓊瑤愛情劇主人公而大開知名度，是公認的「瓊瑤御用男主角」，跟秦祥林、林青霞和林鳳嬌並稱為「二秦二林」，而早已淡出螢光幕、過深居簡出生活的他，近來因為跟舊愛林青霞的緋聞而再度成為關注焦點，而近來有網友曝光他的近照，驚呼73歲的他雖少了青春外貌，但神奇的是電力加倍，依然是男神等級無誤。

73歲的秦漢近照曝光，雖然白了鬍子，但頭髮仍茂密烏黑，電力滿點。(取材自微博)

林青霞爆出婚變傳聞，因而被瘋傳將跟單身多年的舊愛秦漢破鏡重圓，然緋聞並未獲得答案，然此事卻勾起廣大粉絲的回憶，而微博「長春國貿」滿足了眾人的好奇心，曝光了秦漢最新近照，只見他穿著深色中式服裝靜靜坐著，鬍子雖花白，然頭髮依然茂密烏黑，73歲的他看起來神采奕奕，絲毫沒有老態，甚至頗有成熟魅力，保養得相當好，至今電力仍相當驚人。

據悉，秦漢身為跨越80、90年代的始祖男神，演藝成就非凡，然他早已將舞台留給後生晚輩，近年幾乎在台灣銷聲匿跡，過著愜意的退休生活，但他仍沒放棄演員身分，這些年精挑劇本，偶爾到對岸拍拍戲，不輕易曝光，而他生活過得簡單，平常除了打打籃球當健身外，沒別的嗜好，甚至連手機等3C產品都沒有，至今仍靠一台答錄機對外聯絡，連經紀人都很難找到他，只於感情，秦漢仍是低調沒什麼想像，表示一把年紀了「不可能」，還笑稱「一個人自由自在多好」，顯然沒有跟林青霞上演世紀復合的念頭。

(中時電子報)