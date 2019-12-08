班納友代表(左)致贈「菲律賓必玩清單」 書籍給游建華副市長(右)。（蔡依珍攝）

游建華副市長(左)致贈桃園飛機模型給班納友代表(右)。（蔡依珍攝）

桃園市府和馬尼拉經濟文化辦事處睽違7年，再度合辦耶誕節活動，讓市府前廣場飄南洋風，圖為菲律賓創意服飾走秀。（蔡依珍攝）

桃園市府和馬尼拉經濟文化辦事處睽違7年，再度合辦耶誕節活動，讓市府前廣場飄南洋風，圖為菲律賓創意服飾走秀。（蔡依珍攝）

桃園市府和馬尼拉經濟文化辦事處睽違7年，再度合辦耶誕節活動，讓市府前廣場飄南洋風，桃園也邀請在地敦青舞蹈團演出，文化交流。（蔡依珍攝）

馬尼拉經濟文化辦事處每年都會在台舉辦菲律賓耶誕節活動（Paskong Pinoy），睽違7年，今年特別移師桃園，8日近千名菲籍移工齊聚桃園市府前廣場，除了有29個園遊攤位，還有環保耶誕燈飾競賽、菲律賓創意服飾走秀等，讓桃市府飄南洋風。

桃園市副市長游建華表示，目前有近3.5萬名菲律賓籍移工在桃園工作，桃園市府致力照顧，除首創「東南亞移工休閒育樂參與式預算計畫」讓移工自己提案票選休閒育樂活動，也成立新住民文化會館，提供社會福利資源媒合、衛生保健等服務項目，要讓菲律賓朋友們對桃園產生更強認同感，當作第二個家。

祕書處長顏子傑說，桃園外籍移工人數冠全國，移工來到桃園工作，也帶來豐富的南洋文化，桃園市府睽違7年再度和馬尼拉經濟文化辦事處合辦耶誕節活動，除邀請桃園在地敦青舞蹈團和菲律賓知名歌手、表演團體輪番演出，也舉辦環保聖誕燈飾競賽，以瓶蓋、廢棄回收物製作，更設有29個園遊攤位，有菲律賓美食、特色物品等，互相文化交流。

馬尼拉經濟文化辦事處代表班納友說，桃園文化多元、族群多樣，也包容各國在桃園工作的人民，菲律賓朋友飄洋過海來台，對台灣產業、家庭服務的貢獻甚多，藉耶誕節活動讓菲律賓移工、新住民朋友在異鄉，也能感受到家鄉過節歡樂氣氛與溫暖。

(中時 )