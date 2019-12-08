旅美大聯盟投手陳偉殷今（8）日到基隆市立大武崙棒球場指導三級棒球隊的小球員，也是今年返台系列活動中最後一次公開亮相，對於有「棒球沙漠」之稱的基隆而言，相當難能可貴。

由於這是殷仔首次正式造訪雨港基層棒球組織，地方政治人物自然要表示歡迎並且作陪，其中市議員陳宜是前女子網球國手，也是男網名將陳迪的妹妹。而她與陳偉殷在18、9歲時就已相識，當年也曾到名古屋為春訓中的殷仔加油。

陳宜表示，當年是透過已故的前旅日棒球名將陳大豐的介紹而認識陳偉殷。當時陳大豐被中華隊徵召加入中華隊，要打2001年台北世界盃，她則準備參加2002年釜山亞運，兩人都在左營國訓中心集訓。2003年殷仔透過陳大豐牽線與中日龍隊簽約，陳宜去名古屋探望陳大豐時認識了殷仔。

後來陳宜封拍退休，先到土地銀行工作6年，去年選上基隆市議員，如今也當了媽媽。陳偉殷則從中日龍轉美國大聯盟，先後加盟金鶯隊、馬林魚隊，如今雖被球隊釋出，但陳宜覺得運動員生涯難免會遭遇高低起伏，而陳偉殷自律嚴謹，個性開朗樂觀，一定能走過這段低潮。

陳偉殷則回憶，與陳宜相識時兩人才18、9歲，如今自己已是2個小孩的爸爸，陳宜也當了媽媽並且走上從政之途，人生際遇變化真的非常大。

(中時 )