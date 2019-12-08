去年擔任賽後派對DJ的劉軒此次也主動報名參賽。(大會提供/陳筱琳傳真)

2019 BMW HOOD to COAST 第三屆賽事，7日凌晨0點於臺東鹿野高臺熱血起跑，一路向南經太麻里車站、旭海，直抵臺灣最南端墾丁大灣海灘，獨特的山海賽道體驗及強調團隊合作的人車接力賽，吸引許多名人組隊報名，最終由鋼鐵部隊以10小時52分03秒奪冠。

今年參加的陣容當中，有R&B天王陶喆、劉軒、富邦悍將應援隊長Anu阿努、運動網紅梁哲睿、去年官方代表隊「國王路跑團」，五年前因高雄氣爆意外而下半身癱瘓的競速輪椅馬拉松選手「羊角姊妹」，本次也邀請了夥伴們組成明臺羊角好胖胖隊，他們不向人生低頭，要以仰角欣賞臺灣最美麗的東岸風景。

與陶喆互稱好兄弟的劉軒，去年擔任賽後派對DJ，今年兩人各自組隊報名參賽，約定較慢的人要請對方吃飯，雖然陶喆較早抵達終點，不過因賽事中途有接駁路段，根據大會最後統計時間，劉軒隊伍「超越三腳貓」以 16小時27分44秒 的成績，領先陶喆所屬的「Team Road Warrior」16小時58分16秒。

5年前因高雄氣爆意外而下半身癱瘓的競速輪椅馬拉松選手「羊角姊妹」，本次也邀請了夥伴們組成明臺羊角好胖胖隊，他們不向人生低頭，要以仰角欣賞臺灣最美麗的東岸風景；本屆 BMW代表隊伍「BMW × CREW」也完整展現賽事熱血精神，隊員 Sara 帶傷出賽，強忍疼痛堅持跑完每一段路程，當Sara抵達接力點時，隊友不斷對她喊話，讓她在交棒後感動落淚，完全體現了運動家精神。

(中時 )