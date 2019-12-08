由台南市政府與中華民國田徑協會共同主辦的「2019第36屆曾文水庫馬拉松賽」，8日7點在市長黃偉哲等人鳴槍下熱鬧起跑，並於下午1點30分圓滿結束；全馬男子組由肯亞Kimemia Njogu奪冠，女子組則由陳玫雯三度蟬聯冠軍。

曾文水庫馬拉松是台灣歷史最悠久馬拉松賽，今年有近3700人、13國選手參加，最年長的選手為路跑組81歲，年紀最小的是健康休閒組5歲小弟弟。除了許多專業跑者來挑戰外，也有人推著輪椅、娃娃車，全家一起來運動。

除了黃偉哲前來主持開跑鳴槍，中華民國田徑協會副理事長翟學電、台南市體育總會副理事長張永泉、台南市體育總會祕書長陳良乾、台南市議員洪玉鳳皆親臨現場為選手加油，議員李文正更是加入挑戰組和大家一同開跑。

曾文水庫馬拉松是少數以水庫為主軸的馬拉松賽，也是跑友眼中深具挑戰性的賽事，因賽道繞著曾文水庫的環水庫道路，沿途有美麗的湖光山色，也有高達近200公尺的落差的挑戰。

體育處表示，曾文馬以「全程封路」為最大特點，讓選手可以安全無慮的盡情奔跑，且為提供優質賽道及品質已申請路線認證，讓跑友更安心及放心參與其中。

今年比賽在下午順利結束，Kimemia Njogu以2小時28分22秒勇奪全馬男子組冠軍，女子組則由陳玫雯以3小時17分13秒蟬聯冠軍；21.3公里挑戰組男女冠軍分別由康昭賢及廖婉琳奪下；12公里路跑組男女冠軍為趙宥瑞、郭沛靈。

(中時 )