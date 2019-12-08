2019年印尼手工具暨五金展7日落幕，台中市經發局8日表示，市府率領10家台中市手工具廠商參展拚經濟，成果豐碩，現場接單及後續訂單初步預估超過2,000萬元，並與當地Kawan Lama、Altama及Rukun等指標性通路商接洽，為後續打開印尼市場商機長期合作，奠定穩固基礎。

2019印尼國際手工具暨五金展，屬印尼規模最大、歷史最久的印尼國際製造工業展（Manufacturing Indonesia）系列，台中是本屆唯一以城市組團單位，搭配2020台灣燈會及城市意象為主軸所設立台中形象館，讓國際參展貴賓留下深刻印，業者期盼未來有更多機會帶領台中產業，到世界各地拓展貿易。

經發局副局長李逸安表示，市府此行除組團參展外，亦爭取印尼三大零售業者KawanLama、Altama、Rukun與正鎘工業、僑光鐵工廠、永德興、達佑電機、松詠工業、美溪機電工業、亞柏士氣動工具、伊利諾、嘉沅貿易及鈦澤國際等公司，進行媒合與一對一洽談的機會，藉此提高參展團廠商，搶攻印尼市場商機。

經發局指出，台灣手工具多為中小企業，且以外銷為導向，憑著產品實力與奮鬥不懈的精神，成就台灣手工具在全球的地位，這群傳統黑手產業成為台灣的隱形冠軍，看好印尼未來對於製造業需求強大，市府將積極透過各種拓商管道經台中優良手工具產品推向國際。

市府團此行除拓展海外訂單外，也把握與印尼官方、僑界接觸機會，邀請大家到台中參觀「2020台灣燈會」，向國際展現台中特有的城市魅力與熱情。

(工商 )