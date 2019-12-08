以前人用「坐立不安」形容心神不寧、身形不端莊，最新研究發現，坐立不安能幫你擊退害你短命的久坐病。

坐得愈久，兩腿愈沉重不靈活，血液循環也愈糟。和桌椅黏TT，是現代人不可承受之重。

久坐不但使下盤變大、腰背痠痛，許多研究已證實久坐和癌症、肥胖、糖尿病、心臟病、慢性腎臟病都有關聯，美國癌症協會發現女性若每天坐超過6小時，比起坐少於3小時的人，死於各種疾病的風險高了37％，男性則多了18％。澳洲昆士蘭大學學者也計算出，看電視1小時會讓你少活22分鐘，相當於抽2支菸。久坐真的可說是現代生活中的一種疾病。

《美國生理學期刊－心臟與循環生理學（American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology）》研究指出，若真的離不開椅子，桌子底下做些簡單的微運動也能破解久坐危害。

血液對動脈管壁的沖流力量和摩擦力是刺激血管健康的重要因素。（圖片來源：Pixabay )

美國密蘇里大學團隊找來11名健康男女，請他們坐著時抬一腿輕拍另一腿1分鐘，再放下休息4分鐘，另一腿則保持觸地的原姿勢不變。3小時後，研究人員測量他們的腿部血管功能，發現動的那條腿血流量明顯增加。

研究團隊表示，血液對動脈管壁的沖流力量和摩擦力是刺激血管健康的重要因素。他們建議每個人在不得不久坐的時候輪流抬起雙腿，可防止動脈功能下降。「任何動作都比一動也不動好。」科學家強調。

台北醫學大學醫學系主任劉燦宏每天長時間看診，連起身去洗手間都很難。這時，桌子底下他就隨時做4個運動，保持兩腿活力。

●動腳板運動：腳板上下擺動，可以使血液回流，減少腳部浮腫，也可避免血栓。

●大腿夾筆或夾紙：大腿夾筆或夾紙，或只是雙腿用力，就可以瘦小腹，也強化大腿肌肉。

●原地踏步：可以運動大腿、小腹，並加強血液循環。

●抖腳：抖腳原本是不好的習慣，但適時抖腳可以讓關節回到正確位置，以免坐久起身時，雙腳無法使力。

不過，專家還是提醒，這些微運動只有緩解效果，不能取代有氧體操、重訓、走路等正規運動，還是要多運動才能為身體「帶來全面的好處」。

(中時電子報)