國民黨總統參選人韓國瑜今（8日）下午前往新北市板橋國小參加原住民後援會暨全國黨代表後援會。（葉書宏攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今（8日）下午前往新北市板橋國小參加原住民後援會暨全國黨代表後援會。（葉書宏攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今（8日）下午前往新北市板橋國小參加原住民後援會暨全國黨代表後援會。（葉書宏攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今（8日）下午前往新北市板橋國小參加原住民後援會暨全國黨代表後援會，原住民代表送上傳統服飾，預祝韓高票當選。韓國瑜表示，若讓蔡英文總統繼續連任，未來4年就是「慘、慘、慘、慘」。

韓國瑜表示，大家的眼神都充滿期待，希望可以有改變，蔡總統執政邁入第4年，全台民眾選出1個「亂」字來代表2019年，從2016年開始的代表字分別為「苦、茫、翻」，若讓蔡繼續連任，未來4年就是「慘、慘、慘、慘」。

韓國瑜表示，此趟土地傾聽之旅遇到各行各業、不同年紀，至今還未發現有1個行業對未來有信心，軍公教警消對於年改如此粗暴充滿怨氣，農民、漁民找不到好的通路，廣大的勞工找不到工作，今年要關閉的工廠高達4萬家，中小企業擔心一例一休，大家罵聲不斷，「士農工商都在害怕！」

韓國瑜表示，2020年這一場重要的選舉影響台灣未來、中華民國國運，原住民是台灣最快樂的族群，在台灣住得最久的族群，若能夠順利當選，全力替原住民努力，舉凡教育資源分配、醫療服務、原鄉建設、經濟等，要替原住民找通路販售原住民特色商品。

韓國瑜表示，只剩下一項武器就是選票，一定要集中選票，改變台灣現況，台灣完全沒有朝氣，各行各業叫苦連天，讓各區國民黨提名的立委也能夠高票當選。

(中時 )