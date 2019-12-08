儘管首場熱身賽沒獲登錄，新球季加盟裕隆納智捷的林宜輝，8日上場打了12分鐘，貢獻6分、5籃板，幫助裕隆78比75逆轉擊退九太科技，裕隆執行教練李啟億賽後大讚林宜輝、簡浩兩名新援融入快速，林宜輝說：「反正都藍色！」

因為林宜輝上季效力的達欣球衣是淺藍，來到裕隆之後變成深藍，認真問他為何這麼快可以融入新團隊，他回答，「大概是我的臉皮比較厚，也比較敢開口跟隊友溝通，年輕球員似乎比較害羞，也因我私下不太愛講話，感覺有點怕我。」

「只是來到裕隆，讓我感覺這裡板凳深度比較深，擁有不少天賦很好的球員，技術也算全面，」林宜輝說，「可是我沒有所謂的壓力大小問題，反正到了場上就衝，期望能跟全隊一起拿下好成績，況且能跟好友呂政儒同隊打球，我更開心。」

至於簡浩呢？向來嘴巴很甜的他，賽後第一句話就是，「我加入裕隆之後，一直感覺這裡很棒，不管碰上任何問題，都可以很快解決，大家也很有信心，更會相互鼓勵，感覺就跟家庭一樣，唯一的遺憾是，這裡講台語的人比較多。」

畢竟擁有「ABC」背景的簡浩，過往在璞園效力期間，隊上始終擁有不少可用英文溝通聊天的對象，來到裕隆之後，這樣的人自然變少了，讓他有點不太習慣，「這裡講英文的人很少，所以我除了要習慣多聽台語，也會幫忙洋將翻譯。」

李啟億雖稱讚林宜輝、簡浩兩人融入快速，卻對另外兩名年輕新援較不滿意，「呂濟而、盧冠軒兩人比較放不開，可能需要多點時間溝通，目前我們兩名洋將都因感冒沒打，整體狀態還算OK，一切等到下周六新球季開幕戰就能知道了。」

(中時 )