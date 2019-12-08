24首歌，唱出周傳雄與歌迷的成長回憶。（寬魚國際提供）

周傳雄（左）「青花傳情」深圳演唱會邀黃品源擔任嘉賓。（寬魚國際提供）

有「情歌教父」之稱的周傳雄，12月7日晚間在深圳舉行「青花傳情」演唱會，他寶刀未老，在身體、情緒都在最佳狀態下，總共唱了24首歌，包括《黃昏》、《弱水三千》、《有沒有一首歌會讓你想起我》、《出賣》、《男人海洋》等，以實力、才華，滿足不同世代歌迷。

演唱會上，他不多話，用歌聲和大家搏感情，想讓歌迷進入時光隧道；對周傳雄而言，每首歌都代表每個時期的記憶與回憶，因而希望與現場歌迷一起找到曾經的自己，讓音樂來回味過去：「歌迷喊話欠我一張演唱會門票，我則用我的誠意，送給歌迷一場陪你們一起走來的心情歌聲。」

周傳雄以走紅抖音名曲「青花」當發想，編織成演唱會主軸，開場時他唱《藍色土耳其》，澎湃的弦樂樂團、烘托出他的氣勢，華麗的宮廷開場，更展現主辦單位「寬魚國際」精銳盡出的魄力，執行長邱瓈寬親自坐鎮指揮，她表示：「我們展現製作誠意，周傳雄展現演唱水準，就是要讓每一位粉絲，再次重溫、感受他迷人的歌唱魅力」。

周傳雄在台上硬咽落淚的感謝所有的歌迷朋友們，在音樂這條路上陪伴、支持、鼓勵著！他也邀請好友黃品源到場擔任嘉賓，一起合唱《小薇》，台上、台下感動萬分！

「青花傳情」深圳演唱會共吸引9500位歌迷，三面台滿座，總收入700萬元人民幣。接下來，他將在2020年2月14日西洋情人節當天到成都開唱，演唱會門票將於今年12月10日上午11點18分於貓眼演出開賣。

(旺報 )