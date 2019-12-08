玩摺紙飛機，也有很多科學知識和技巧！（廖志晃攝）

南崗國中校長陳國俊（右），感謝洪偉清教授（左）帶來科普教育。（廖志晃攝）

科普教育校園扎根，摺紙飛機有很多學問！

廖志晃／南投報導

摺紙飛機也有很多科學知識和技巧！科技部科普教育向下扎根，在南崗國中舉辦「創意科學FUN一夏─夢想起飛社區科學營」，由中華民國物理教育學會理事長、陸軍官校教授洪偉清博士，帶領科普團隊以寓教於樂方式，引導學生發現生活中的物理，與有趣又難忘的科學原理。

南崗國中校長陳國俊表示，科學教育非重要，因此，校方全力投入資源，由教務主任吳美貴參與規畫，並遴選40位學生參加志工培訓，另有40位老師及工作人員協助，提供優質的學習環境。

陳國俊感謝陸軍官校科普團隊及物理教育學會，將教學資源帶到南崗國中，嘉惠南投縣200名學子，讓孩子有機會體驗難得的科學實作，打開探索生活科學的大門，也希望老師能藉此活動，將經驗融入課堂教學。

洪偉清表示，此次科普教育設計以14種有趣飛行系列，及生活中的力學為主題讓學生參與，其中，讓紙飛機等物體起飛、旋繞、平衡及順利返航，就有很多科學原理；並由關主發揮創意，設計出很多種有趣的闖關方式，讓參與的孩子樂在其中。＃秓技部 ＃科普教育 ＃陳軍官校 ＃南崗國中 ＃物理

(中時 )