旺旺文教基金會、中國時報及中天電視舉辦的2019向「全國志工致敬」公益演唱會，今年最末一班列車8日下午開到新竹市文化局演藝廳，金曲歌王殷正洋、PUB歌王辛龍、周子寒、郭婷筠、解偉苓、寶鬘覺華、偶像團體KaNIT等知名歌手，演唱22首膾炙人口歌曲，慰勞1200名志工1年來的貢獻及辛勞。

擔任主持人的李明依說，旺旺文教基金會、中國時及中天電視舉辦的向志工致敬公益演唱會今年進入第7年，最未1班到新竹市累計是第99場的演唱會，適逢新竹市感恩月，參加的有新竹市文化、社會、環保、消防及義警等志工1200人，讓這場演唱會更別具意義。

李明依說，旺旺集團與全國有105萬志工一樣，本著人人為我，我為人人的精神，幫助社會上需要的人，每年舉辦向全國志工致敬演唱會，希望讓每位志工在辛苦1年後，能放鬆心情欣賞演唱，讓身心靈舒暢，而演唱會列車明年也會繼續開下去。

旺旺文教基金會表示，連續7年舉辦公益演唱會活動，是旺旺集團的企業社會責任，期望藉由活動讓更多人看見愛的永續傳承，不論是企業老闆、上班族、退休長輩、青年學子，只要有顆奉獻社會的心，歡迎大家一起加入志工行列，一齊做好事。

(中時 )