市府委託興建經營的「新竹市馬偕兒童醫院設置計畫」，上月28日經衛福部醫事審議委員會審議後，正式取得核准設置許可。市長林智堅表示，未來將透過兒童醫院與基層院所合作，提供民眾優質完善的兒童醫療服務。

林智堅表示，新竹市兒童醫院以BOT方式委託興建，此項重大建設攸關兒童醫療服務需求，更是竹竹苗地區唯一專為0到18歲兒童設置的醫院，設立深具特殊意義，將是新竹市兒童醫療提升嶄新里程碑。

林智堅並表示，新竹市兒童醫提供急重罕症兒童醫療服務，更結合產科提供「1條龍」式婦幼醫療服務，2倍早期療癒醫療空間，並納入未來50年兒童醫療、科技設備、行政空間、教學及研究等需求。

衛生局長王宗曦表示，新竹市兒童醫院興建營運移轉BOT案，委託馬偕醫療財團法人執行，衛福部核准設置許可後，目前正進行建照申請核發程序，將興建地上10層、地下4層，400床以上醫學中心等級兒童醫院，預計2022年興建完成。

馬偕預計兒童醫院營運第1階段設置25個科別，第2階段增為32科，除提供急重罕症兒童醫療服務外，更結合產科（高危險性孕產婦妊娠）提供完善婦幼醫療照顧，增設特殊醫療照護如嬰病兒特殊醫療照護、基因及生殖醫學、高危險妊娠醫療、早期療育示範中心等，讓生病孩子及家長在地就可接受專業醫療服務。

(中時 )