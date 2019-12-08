2019年KCT本部展暨南區聯合會畜犬展覽比賽12月7日、8日在嘉義市港坪公園體育館舉行。（呂妍庭攝）

2019年KCT本部展暨南區聯合會畜犬展覽比賽12月7日、8日在嘉義市港坪公園體育館舉行，台灣犬也來比美。（呂妍庭攝）

2019年KCT本部展暨南區聯合會畜犬展覽比賽12月7日、8日在嘉義市港坪公園體育館舉行。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠今親臨現場，與飼主和毛孩熱情互動。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠今親臨現場，與飼主和毛孩熱情互動。（呂妍庭攝）

2019年KCT本部展暨南區聯合會畜犬展覽比賽12月7日、8日在嘉義市港坪公園體育館舉行，吸引各國犬友來嘉比賽、觀摩，主辦單位台灣畜犬協會南區聯合會會長薛瑞銘指出，本次犬展共有100多個世界犬協會認定的犬種參賽，其中最引人注目是「台灣的驕傲」－台灣犬，俗稱台灣土狗，以及2019年上海世界大賽勇奪佳績的博美犬，以及來自日本的貴賓犬、蝴蝶犬、吉娃娃等等，國內外頂尖毛小孩同場競技，展現他們的美姿、美儀。

薛瑞銘表示，為期兩天的犬展參展數量超過1200隻犬次，賽會也邀請到來自美國、荷蘭、澳洲、日本、韓國、馬來西亞等共6位國際知名裁判執裁，同時也有來自日本的愛犬遠渡重洋來台，另包括韓國、菲律賓、香港、馬來西亞、泰國等亞洲各國犬友特地來台觀摩，賽事盛大又專業。

嘉義市長黃敏惠今親臨現場，並表示透過比賽與觀摩，讓愛犬人士有了更多相互切磋、交流的機會，特別是引進國際級賽會來嘉義市舉辦，讓全球看見嘉義市，帶領更多人潮來嘉「是我們的期待」，同時對來嘉義參賽或工作的評審表示歡迎，。鼓勵大家盡情享受嘉義市的美食、美景，來到嘉義市愛上嘉義市。

(中時 )