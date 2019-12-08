卡神楊蕙如的網軍案掀起社會爭議，明年將爭取國民黨魁大位的謝龍介，8日批評楊案就是民進黨用國家機器帶風向的最好案例，用暗黑網軍鬥爭政敵與不同派系同事，是民主的最大殺手。

謝龍介指出，楊蕙如明明與民進黨關係密不可分，卻在爆發網軍案後，遭民進黨無情切割，「普通朋友可以在房間泡澡純聊天嗎？」形容民進黨使用國家資源，辦活動、養網軍，帶動輿論風向，成為遏殺中華民國民主成長的最大殺手。

他認為，網路是現代年輕人獲取新知識最快速的平台，國家機器卻介入，動用網軍帶政治輿論風向，成為間接殺死中華民國優秀外交官的凶手。

謝龍介感嘆選舉有輸贏，台灣被保護全基於民主價值，如今民主卻遭民進黨找來暗黑網軍利用，成為民主最大殺手，主政者難辭其咎。

謝龍介表示，蔡英文總統的網軍用來對付初選時的黨內不同派系對手賴清德，現在用來對付在野黨。他希望賴清德挺身而出，勇於出面揭穿蔡英文當初被小英網軍攻擊的事實。

(中時 )