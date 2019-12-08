屏東縣長潘孟安（右）致贈屏東香蕉與屏安凍蒜符給鄭宏輝（左）。（羅浚濱攝）

屏東縣長潘孟安（右）陪同鄭宏輝（左）做車隊掃街拜票。（羅浚濱攝）

2021台灣燈會將在新竹市登場，民進黨立委參選人鄭宏輝明8日舉辦城市交流論壇，邀屏東縣長潘孟安分享2019屏東燈會經驗，潘孟安致贈屏東香蕉與屏安凍蒜符，象徵屏東與新竹來「蕉新」，並陪同鄭宏輝做車隊掃街拜票。

「總統故鄉不能輸，總召故鄉一定要贏！」潘孟安表示，他與鄭宏輝有相似的經歷，出身基層擔任過地方黨部主委與議員，相信鄭宏輝、總召柯建銘與市長林智堅聯手，新竹燈會會辦的比屏東更好。

潘孟安並說，柯建銘總召是民進黨資產，林智堅有創意，鄭宏輝深耕在地20年，3人聯手一定能發揮1＋1＞2的整合力，相信「會做事新竹隊」在2020設計展與2021台灣燈會，一定能讓人耳目一新，讓新竹人感到驕傲。

鄭宏輝表示，2021年新竹台灣燈會主場地將在舊城區，從新竹公園、火車站、護城河一路向西延伸到東大路、隆恩圳、文化局，將與市長林智堅聯手，借鏡屏東燈會的經驗，串連新竹科技資源和舊城區文化工作者創新資源，讓300年古城寫下新的故事。

國民黨立委參選人鄭正鈐在赤土崎公園舉辦親子活動。鄭正鈐表示，他無懼任何抹黑與攻擊，只關心民眾權益福祉及國家的未來發展方向，希望民眾唾棄負面選舉，他會用積極正面的心態，進行一場正能量的選舉。

(中時 )