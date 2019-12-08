太保市長黃榮利致贈蔡易餘好彩頭，祝福高票連任。（蔡易餘競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

立委管碧玲（左三）、不分區立委提名游萬豐（右四）替蔡易餘助講。（蔡易餘競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

立委管碧玲牽起蔡易餘的手，喊凍蒜連任。（蔡易餘競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

民進黨提名嘉義縣第1選區立委參選人蔡易餘8日上午在義竹鄉、太保市接連成立與總統蔡英文的聯合後援會，支持者踴躍參加。（蔡易餘競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

2020大選剩下30多天，民進黨提名嘉義縣第1選區立委參選人蔡易餘8日上午在義竹鄉、太保市接連成立與總統蔡英文的聯合後援會，蔡易餘向鄉親喊話，最後1個月已進入選戰衝刺時刻，請所有鄉親做他的分身，呼籲大家全力拉票、催票、固票，嘉義人大團結，他有信心可以贏得勝利。

總統蔡英文、立委蔡易餘義竹、太保聯合後援會今成立，包括嘉義縣長翁章梁、副議長陳怡岳、鄉長黃阿家、市長黃榮利、縣議員戴光宗等代表、村里長共同出席，民進黨不分區立委榜上有名的管碧玲、莊瑞雄、游萬豐，和同為嘉義人的基進黨主席陳奕齊等人到場助講，蔡易餘陣營形容這是台灣隊大集合，力挺蔡易餘連任。

莊瑞雄說，蔡易餘非常關心地方發展，除了是他台大學弟，也是最好的兄弟，尤其屏東、嘉義選區都是農漁地方，因此時常討論相關政策，蔡易餘提出4年100億的漁業基金想法及漁港清淤解決方案，是非常聰明有想法的年輕人，「選一個蔡易餘在立法院可以當十個立委用」，莊話鋒一轉，指國民黨不分區，居然有宣揚統一的名單，「真的是糟蹋台灣人」，希望大家用選票抵制國民黨，顧主權就支持蔡英文、顧嘉義就相挺蔡易餘，政黨票投給民進黨。

管碧玲談到去年民進黨高雄市長選舉輸掉，換來全台灣人的覺醒，提醒大家2020總統立委選舉不要再被騙，她特別提到台灣像是一棵大樹，「樹頭站得住，不怕樹尾作風颱」，指中國力量很大，台灣必須鎮守防線，嘉義人一定要團結穩住，尤其全世界都擋不住網路社群假訊息及境外金錢干擾選舉，更要小心應對。

陳奕齊指出，去年高雄發生一件很大的悲劇，沒有把韓國瑜擋下來，特別向嘉義鄉道歉，不過今年台灣人民覺醒，2020這場選舉千萬不能讓傾中的候選人獲得任何一票，絕對不能讓國民黨候選人有任何當選的機會，必須學習香港人向中共說「不」的決心，用選票讓全世界知道台灣不屬於中國的政治態度，呼籲鄉親集中選票，總統支持蔡英文連任過關，立委支持蔡易餘高票當選，讓台派本土的政黨在國會過半。

(中時 )