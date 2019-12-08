國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡下午舉行「虎尾大團結—力挺張嘉郡」大會，雲林縣議長沈宗隆強調，自己預估韓國瑜已贏100多萬票不是「豪消」，想知道的人，可以去服務處找他，他會仔細分析。張嘉郡談到在監服刑的父親張榮味，不禁悲從中來，淚灑會場，呼籲大家支持她進國會，替父親討公道，為鄉親爭取福利及建設。
張嘉郡虎尾大團結造勢大會，幾乎虎尾檯面上政治人物都出席，包括虎尾鎮長丁學忠、鎮代會主席林嘉弘與各里長、鎮代表、縣議員，名列國民黨不分區立委之列的雲林農田水利會長林文瑞、立委許淑華、在台中選區域立委的林佳新等，張的媽媽王月霞也專程出面挺女兒。
雲林縣長張麗善呼籲大家力挺在虎尾出生的張嘉郡進入國會，成為她在雲林縣府爭取建設經費最有力的後盾，而韓國瑜是雲林女婿，也要支持自己人，讓雲林人當選總統。
雲林縣議長沈宗隆說，他估算韓國瑜已經贏了100多萬票，所以大家要有信心，並強調自己講的不是「豪消話」，如果想知道詳情，可以到服務處找他，他會仔細分析給大家聽。
張嘉郡談到父親一度哽咽，表示父親沒有對不起雲林人，而是受政治迫害才會入獄，所以雲林進步一刻都不能等，也要有新價值，要由青年接棒開創雲林的新願景與新未來，請大家支持有能力爭取建設經費的她再度進入國會，讓雲林HIGH起來，也為父親討公道。
(中時 )
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