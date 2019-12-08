前AIT台北辦事處處長楊甦隸今日出席由台灣智庫與美國「全球台灣研究中心」（GTI），於外交學院所舉辦的國際論壇。楊甦隸表示，在台灣對抗中國的經濟威脅及試圖邊緣化台灣之際，美國必須為民主台灣挺身而出。

台灣智庫與美國「全球台灣研究中心」（GTI）今日舉辦「邁向全球化的台美關係：超越台灣海峽的合作夥伴？」國際論壇。據今日主辦單位所提供的資料指出，現場邀請包括：前AIT台北辦事處處長楊甦棣、前美國防部助理部長葛里森、美國智庫「2049計畫研究所」執行長石明凱、前美國國會研究服務處 （CRS） 亞洲安全事務專家簡淑賢、財團法人「國防安全研究院」執行長林正義，以及「全球台灣研究中心」執行長蕭良其等人擔任講者。

台灣智庫董事長、GTI榮譽董事長吳榮義以及台灣智庫前董事長、交通部林佳龍部長也出席致詞，並以「建構全球框架之下的新台美合作模式」為題，進行專題演說。

今日論壇針對台美關係發展的力量？台灣對台美關係發展的期待是什麼？台美關係日後有無可能如雙邊同盟般地邁向全球化？而台灣又該如何調整以實現這個可能？等重大議題進行討論。

吳榮義博士致詞時表示，台灣智庫在過去三年間，與GTI合作舉辦「台美智庫國際論壇：建構亞太新局下台美關係新架構」的目的，是希望透過國家智庫之間的交流，拓展台灣的國際網絡，強化台灣在國際的能見度。

吳榮義也指出，透過更多智庫與智庫的交流，匯集更多台、美之間共同的利益以及想法，推動台美外交在下一個階段的更多可能性。

林佳龍部長表示，交通部有許多與增進台美關係有關的業務，例如：前站查驗、網路資訊安全、觀光旅行與5G建設等。這些基礎建設，都實質地串連起台美之間的交流互動。

林佳龍也引用AIT處長酈英傑的話指出，台灣已經是全球航空界的典範（Role Model），台灣交通部與民航局制訂的標準，也一直符合最新的國際標準和美國相關民航規範。

林佳龍說，台美之間在飛安資訊上，有著緊密的合作關係，雙方也攜手共同推動ICAO所強調的Seamless Sky（無縫天空）。林佳龍指出，台灣民航局40多年來除了確保飛安，也樂於與各國分享民航發展經驗與專業知識，各國不應該因為遭受中國壓力就將台灣排除在外。

林佳龍認為，下一階段的台美關係，應該從「世界的台灣」脈絡來思考；台灣要更主動地對外提出自己的看法與期待，建立合理的台美關係2.0，做全球化的合作夥伴。

楊甦隸表示，中國持續挑戰二戰之後的世界秩序以及美國在其中扮演的角色，而中國經濟崛起讓美國東亞的同盟更難抗拒中國的影響。

楊甦隸認為，即使中國持續發揮影響力，以經濟威脅在國際政治上邊緣化台灣，美國必須堅持一直以來信守的價值，與民主的台灣站在一起。

葛里森則認為，美國和台灣需要注意「中國的動向」，並建立及「如何對抗中國政治作戰」的共識，美國也應該更積極投入東南亞區域互動。

葛里森指出，台美雙方應該擬定雙方長期戰略，廢除雙邊演習和人員交流禁令，並考慮利用美國在關島和北馬里亞納群島聯邦的基地進行培訓。

石明凱表示，過去美國外交政策的幾種學派指出，美國的外交政策應該貼近客觀事實「兩岸現況即是兩個政府」。石明凱說，美國應該在外交政策上平衡華盛頓對北京和台北的關係，積極引領兩岸進行有效溝通。

林正義指出，中共持續以戰機繞台、挖角台灣外交盟友等方式展現其對台敵意，而歐美各國也多次明確表示，中國不僅是歐盟和美國的戰略競爭者，也是經濟利益掠奪者。

林正義說，台灣的數位資安發展領先世界，新南向政策也在印太安全中扮演重要的角色。台灣在全球合作暨訓練架構（GCTF）下積極參與並協助舉辦各種論壇對話、聯合軍事演練、以及人道救助與災難防救工作（HADR）。

林正義也指出，台灣除了維護台灣海峽的安全和平，也是照亮香港的自由民主燈塔；台灣近來已經收容六百多位香港大學生，讓年輕人的學習研究不至中斷。

簡淑賢建議，台灣應該積極發展人道救助與災難防救工作（HADR），來協助維持印太地區的自由開放。例如：加強民間與軍方的救災合作、強化與其他國家——尤其是美國和日本——的跨國人道救援訓練、以及在鄰近地區參與災難防救行動等等。

簡淑賢也提醒，台灣在強化HADR的同時，也要注意這是否會影響台灣的軍事嚇阻力量，避免顧此失彼。

蕭良其表示，儘管維持現狀這個選項依然有助於維持台灣海峽的和平，但這不是長久之計。蕭良其說，中國領導人未曾放棄對台使用武力，人民解放軍在海峽兩岸大規模集結，威脅印太地區的和平與安全。

蕭良其指出，過去四十年，美國設法阻止中國對台灣採取破壞性軍事行動，但隨著中國人民解放軍迅速現代化，美國所面臨的風險已遠遠超過其效益。

賴怡忠指出，台灣的民主化，解放了台灣的生命力與創新能量，整體社會的實力在提升，無論在經濟力、科技力、國防力等都排名全世界前二十名左右，是個具備相當實力的中型強國。

賴怡忠說，台灣不僅有民主還有能力。也因此台灣更需要超越台海維和與國際生存的關照框架，找出未來的國際定位，並以此對台美夥伴關係提出自己的期待與要求。

(中時 )