北韓官媒朝中社今（8日）宣稱在西海衞星發射場進行「非常重大」的測試，專家懷疑北韓可能測試的是固態燃料引擎洲際彈道飛彈，有助戰時更快部署及發射導彈，提升核威懾力。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授金東燁表示，北韓已成功研發及試射可攻擊美國本土的火星14及火星15洲際彈道飛彈，但不具備洲際彈道飛彈的固態燃料，因此這次可能是固態燃料引擎的燃燒測試。他解釋，北韓這次測試將火箭引擎灌注的液態燃料轉換為可迅速發射的固體燃料，固態燃料可讓北韓更易隱藏及更快部署發射洲際彈道飛彈，又認為北韓已進入該國提出的新應對方式階段。

對於北韓所謂的新應對方式，不少專家相信可能發射可搭載人造衞星的火箭，此舉在測試洲際飛彈技術的同時，避免採取公開發射洲際飛彈的軍事挑釁手段。

南韓首爾梨花女子大學國際研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）認為，北韓現階段測試避免違反暫停試射長程飛彈的承諾，但同時改善飛彈的推進系統及準確度，並擁有可靠的核威懾力。目的是提升軍力與政權的合法性。北韓過去半年主要試射短程彈道飛彈及超大型火箭炮。

(中時 )