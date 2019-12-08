曾與高以翔同為「時尚F4」的藍鈞天，失去摯友至今仍相當悲痛，他除了將臉書封面換成4人合照，7日再度在IG限時動態上發文：「我們堅持一件事情，並不是因為這樣做了會有效果，而是堅信，這樣做是對的。我們有責任，讓善良得到回報，讓好人不吃虧。如果好人沒有好報，那我們每個人都難辭其咎。」引起粉絲熱論，並再度上了微博熱搜。

藍鈞天在高以翔出事前一天，才在臉書貼出與他及高以翔、吳建豪「久久一聚」的開心聚會照片，當時的他們還約好要打球，且幾天後毛加恩婚禮時要再好好聚一下，沒想到一天後就傳來噩耗，他獲知消息時傷心到眼淚停不下來。當時他在臉書悲痛留言：「我不懂上帝為什麼要把你裝備的這麼完美，然後這麼早把你帶走？我只能相信，祂對你有更大的計畫！」但10天過去了，他顯然仍因好友的過世而無法理解為何好人沒有好報。

藍鈞天日前赴靈堂悼念高以翔，神情憔悴悲痛。（資料照）

網友也忍不住再痛罵浙江衛視：「這麼好的一個人走了，浙江衛視難辭其咎！」、「和他合作過的每個人都在誇他，提到他的都上熱搜，傷害他的人卻一直不出面，撤熱搜撤得比誰都快」、「所以不要放棄問責」！

(中時 )