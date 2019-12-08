國民黨台南市黨部主委謝龍介大膽預言，總統參選人韓國瑜在2020若沒贏90萬票，他將在台北、台南、高雄各發900片雞排；網紅「館長」陳之漢7日則嗆賭若總統蔡英文贏，要請1萬份雞排。「宅神」朱學恒直言，兩人的雞排，大家都吃得到。

朱學恒在政論節目《楷道論政》表示，明年選舉的時候，他用數學算出結果了，大家會吃到1萬2千份雞排，因為兩人的雞排都吃得到。館長的前提是蔡英文連任，多半吃得到，謝龍介則是韓國瑜不但要贏，而且要贏90萬票以上，他才不用請。所以這樣的狀況，其實大家可以吃到1萬2千份雞排。

朱學恒點出，現在已經進到吹口哨的時間，大家各自吹口哨。他認為在選前要求民調封牌，甚至要支持者去支持別人的作法，到現在他都覺得非常不智，不要說這是奇兵，兵法是奇正相生，在弱勢時當然可用奇兵，但他正道的兵法也要拿出來，比如談政見，他也贊同韓國瑜覺得要到對他有利的地方去辯論，但為何不早點講，現在才講太可惜了，若從一開始就講，那個電視台辦的活動，他不接受，他只願意參加公視的，這樣就好了，現在還在爭論這個。

而被問到謝龍介為何這麼有信心，民調已經拉到這麼大，還要贏90萬票，是國民黨蓋牌後有什麼新招數出現嗎？國民黨台北市議員鍾沛君回應說，謝龍介好像在競總有職務，也許他看得到民調數字，她則曾在現場觀察地方的餐會，很多人對韓國瑜的信心來自造勢場合看到的動能，因為造勢是要很大的支持力才能有那個動能。

鍾沛君還說，她反反覆覆在各種造勢場合看到，選民對韓國瑜那個很直接的反應，會讓他們對韓的選情，還是抱持著一點信心。她不知道這些動能是不是民調測得到的數字，但如果你有到造勢的各種場合去看，是會讓人還抱有一些想望跟信心。也許謝龍介除了數據的支持之外，他在現場也觀察到這些狀況。

(中時電子報)