國民黨台中市第7選區立委參選人莊子富（右2）8日與同黨不分區立委參選人鄭麗文（圖左），到台中市大里內新市場掃街拉票。（張妍溱攝）

國民黨台中市第7選區立委參選人莊子富8日與同黨不分區立委參選人鄭麗文，到台中市大里內新市場掃街拉票。雙人組受到買菜婆婆媽媽歡迎，大家搶著握手、合照；鄭伶俐的口才令人印象深刻，稱讚莊子富最具有專業及接地氣。

據了解，鄭麗文不論是主持遊行或造勢活動，口才好，曾成功拉抬國民黨選情；莊子富說，鄭麗文曾在大里、太平選過立委，她到這裡對選情是加分本來，本來與對手是五五波，相信經過她力挺加持後，絕對可以翻轉。

鄭麗文指出，黨內十分重視屯區這一席，她讚賞莊子富年輕、口才好、接地氣，政治素人其實很強，清新、沒包袱、相信選情愈來愈熱，只要團結必將收穫勝利。

莊子富說，信心打贏這場選戰，因走這個街訪的就可以感受到，大家握手的感覺都不一樣。總統候選人韓國瑜及副手張善政會越來越好，整個會母雞帶動小雞，因為有最強的母雞，所以這一場選舉，最後30天的確有翻轉的可能。

(中時 )