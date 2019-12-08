民進黨立委參選人鄭朝方邀髮廊老闆娘安妞（左）率領髮型設計師，在竹北文化公園舉辦義剪活動。（鄭朝方競選總部提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣立委第二選區戰況持續加溫！國民黨立委參選人林思銘8日邀前總統馬英九，在竹東中央市場掃街拜票，民進黨立委參選人鄭朝方則在竹北市文化公園舉辦義剪活動，號召社會大眾響應公益活動。

「小馬哥！我愛你！」馬英九陪同林思銘到竹東中央市場拜票，不少婆媽遠遠看到馬英九相當興奮高喊，並且爭相上前合照，更有民眾要求簽名，馬英九寫下「國民黨加油！」現場民眾歡呼聲不斷，也有攤商送好彩頭、蒜苗祝林思銘高票當選。

日前幾位國民黨立委去外交部抗議，發生被阻造成立委陳玉珍的手被夾傷意外。馬英九受訪時說，他不能理解外交部的作法，為什麼不讓立委進去呢？立委又不是暴民，而且他們都是去談有關外交的相關事務，外交部在處置上確實有一點失誤。

在鄭朝方牽線下，Anniyo hair salon髮廊老闆娘安妞率領髮型設計師，在竹北文化公園舉辦義剪活動，銀髮族長輩透過設計師的巧手，個個變更加有精神，更加美麗帥氣。

鄭朝方表示，希望透過自己的影響力讓愛傳出去，若能當選立委，會在制度面、法制面結合中央資源，全面提升弱勢團體的照顧，提高社會相關補助，還要以弱勢者的需求為出發，讓他們的生活更有保障，更有尊嚴。

(中時 )