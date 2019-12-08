2019年12月8日 台中市 ▲文化部文資局與泰國創意設計中心合作，配合「清邁設計周」活動、即日起至15日在清邁藝術文化中心舉辦「台灣生活工藝特展」。（文資局提供／林欣儀台中傳真）

2019年12月8日 台中市 ▲文化部文資局與泰國創意設計中心合作，配合「清邁設計周」活動、即日起至15日在清邁藝術文化中心舉辦「台灣生活工藝特展」。（文資局提供／林欣儀台中傳真）

提升台灣工藝的國際能見度，文化部文化資產局與泰國創意設計中心合作，配合「清邁設計周」活動、即日起至15日在清邁藝術文化中心舉辦「台灣生活工藝特展」，現場規畫結藝、刺繡、藺草、緙絲、漆器、竹編6大類主題，並有技藝示範，讓台、泰工藝文化交流。

文資局指出，台灣從數百年前就開啟多元文化族群交融，流傳至今的編織、染作、刺繡或陶製、木作等傳統工藝堪稱文化交融代表，為達到文化保護、活用目的，文資局與地方政府共同推動保存、傳承及弘揚三部曲，截至今年11月底已登錄10項、14案重要傳統工藝。

展現台灣對重要無形文化資產的保護與傳承成果，同時增進對國際工藝保存、活化趨勢的了解，且有感於泰國清邁對工藝保存重視、前年曾獲聯合國教科文組織（UNESCO）訂為「民間藝術與手工藝之都」，決定與泰方合作，在清邁藝術文化中心舉辦「台灣生活工藝特展」。

文資局指出，「清邁設計周」重地方工藝、傳統價值和當代生活結合的設計、推廣，每年吸引國內外各級工匠、藝術家或設計師參與，是國際重要工藝交流平台，今年泰方以「Lived Well」為主題，展出染、織、編、結、繡等技藝在家居生活的運用，其中，台灣作品不僅承續傳統，也呈現與時俱進的精神。

文資局強調，為期9天的活動除展出各項工藝，也舉辦18場台灣傳統工藝技術示範、34場台灣傳統工藝體驗及3場大師工作坊活動，盼透過台、泰雙方工藝領域專家的交流，為雙方傳統工藝發展開啟新的思考方向。

(中時 )