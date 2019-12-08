馬來西亞一年一度的漢字評選活動成績出爐，「騙」字得票率一開始就遙遙領先，最終在十大候選漢字中脫穎而出，成功當選年度漢字。

根據聯合早報報導，這項活動是由馬來西亞中華大會堂總會（華總）主催，馬來西亞漢文化中心主辦，馬來西亞華語規範理事會、馬來西亞華文報刊編輯人協會及馬來西亞廣播電台愛FM聯辦。

主辦方今年共收到267組漢字提議，初選入圍的十大候選漢字是「憂、稅、厭、霾、困、悔、馬、爪、亂和騙」。

漢文化中心主席及工委會主席吳恆燦今天在年度漢字揭曉儀式致詞時說，2019年度漢字是全體人民為國家把脈診斷後總結出來的「病情」。他認為，「騙」字看起來負面，但也具有正面意義，「早點發現自己出了什麼問題，難道不是一件好事嗎？」

他指出，年度漢字是人民對國家體檢的統一報告，唯有知道身體健康指數後才能對症下藥。他說：「2016年全民投票的年度漢字為貪。如果當時馬上治療、動手術和吃藥，就不會病入膏肓，落得今日下場。」馬來西亞年度漢字評選活動今年已是第九屆。前8年的漢字是轉、改、漲、航、苦、貪、路、變。

(中時 )