時代力量立委不分區排名第一名、台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華8日在高雄舉辦募款餐會，黨主席徐永明親自南下站台，強調陳椒華長期為環保奮鬥，面對黑道威脅不退讓，堪稱「環運鐵娘子」。徐永明也藉機一酸「若陳椒華手被夾住，呼一呼就好」。

陳椒華與時代力量結合搶攻國會席次，試圖讓環保與政治結合外，更要讓南部民眾更重視南部的汙染問題。高雄募款餐會席開近50桌，場面熱絡，黨主席徐永明、立委黃國昌、立委候選人陳惠敏、翟本喬、關心羚、吳佩芸、趙芸菁、詹智鈞均到場相挺。

陳椒華的環保戰友，包括台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊、 反國道七號自救會會長簡志強、反馬頭山掩埋場自救會發言人龔文雄、內坑反廢鐵場自救會會長黃裕玲、內坑反廢鐵場自救會會長黃財福、金煙囪文化協會理事長洪富賢、反馬頭山掩埋場自救會前會長高淑慧、林園反石化污染自救會理事黃義英、守護遷村權益自救會會長林宏歴、屏東縣環境保護聯盟前理事長洪輝祥等都現身支持。

陳椒華表示，時力重視高雄的汙染議題，每次舉辦反空汙遊行都來支持，黃國昌更每次都親自相挺。高雄及台灣汙染問題需要跟政治力結合，時力是台灣目前唯一看得到問題的政黨。

徐永明表示，參選一途給陳椒華太大的責任。時力幫不分區候選人辦募款餐會辦了兩場，下禮拜還要在台中成立競選總部，這在各黨很少見。徐永明強調，時力在高屏有4位候選人，除了陳椒華還有陳惠敏，在屏東有詹智鈞、趙芸菁，加上與時力聯盟的張怡律師，共5位候選人，代表了高屏的聲音。

時力近年來關心國內環境問題，在反空汙、推動礦業法、非法採集砂石等議題都有所著墨。

(中時 )