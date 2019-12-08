蔡英文：媽祖在這裡 大家記得投票

總統蔡英文8日下午到台中萬和宮為張廖萬堅站台輔選，蔡英文呼籲拉票固票投票，看到這麼多鄉親很熱情，很有信心。蔡英文也說，今天媽祖在這裡，大家要記得去投票。

蔡英文表示，民進黨2016年執政，團隊已經有很多政績，國會過半是關鍵，所以拜託，國會一定要過半，總統才好做事。蔡也說，去年選舉沒選好，很抱歉，已經調整很多政策，行政立法團隊很有經驗，反應速度快，希望大家再給4年。

蔡英文只出，台灣產業要轉型，台中是精密機械集中的地方，智慧機械最重要的地方，未來還要發展航太產業、國機國造，做為亞洲航太產業重鎮，還要發展太空產業，很多衛星都要在台灣製造，但沒有要發射衛星，也沒有要征服宇宙。

蔡英文強調，台商有1千多億要回來投資，創造1萬個就業機會，現在經濟成長是四小龍第一名，明年還會是第一名。競爭就是要靠人才，人才一定是在民主自由的地方，人才是最重要的事情，要交給張廖萬堅。

蔡英文也表示，未來要把福利照顧做好，做到先進國家水準，長照2.0一定有升級版。0到6歲將用1千億去照顧。

(中時電子報)