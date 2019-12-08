央行寬鬆貨幣政策的最大遺毒是負利率，已在歐洲、日本到處肆虐，逼的歐洲銀行業向存款戶收收保管費，法國外貿銀行研究發現，日本銀行似乎沒有跟進此項「虐客」作法，順著政策另闢財源，仍能繼續掌握盈利。

法國外貿銀行亞太區經濟研究團隊指出，十年來，日本銀行業面臨盈利能力落後美國和歐洲銀行的困境，利潤率不斷下滑，但是日本銀行業始終未向客戶直接施加負利率，外界很想搞清楚，日本銀行業為何可以逆勢而為？ 經該團隊研究發現，有三大因素：首先，日本各銀行通過出售互惠基金，並且利用政府放鬆管制的舉措，快速提高客戶的傭金。同時擴大國際業務，將海外貸款占總貸款的比例提高一倍以上至2.5％，並且擴大海外投資組合和銀行間投資。

其次，相較於歐洲，日本的負利率政策對銀行相對友好。日本央行實行負利率政策晚於歐洲央行，而且存款利率保持在-0.1％，高於歐洲的-0.5％。此外，相比於歐洲央行55％的存款均實行負利率，日本央行通過分級系統，令適用負利率的存款僅占全部儲備的5％。

第三，日本的監管法規比歐洲相對寬鬆。歐洲所有銀行都必須達到《巴塞爾協議III》規定的8％的資本比率，但日本只要求在國際上活躍的銀行達到這個比率。而國內銀行標準稍低，核心資本率達到4％即可。

法國外貿銀行認為，儘管日本各銀行面臨盈利收縮的困境，仍採取措施，避免將負利率施加給客戶，畢竟日本的高齡化社會靠銀行存款的客群很大。只是，這種力求保住客戶的作法，還能繼續多久？日本銀行業也沒有答案。

(工商 )