（上揚國際建築團隊8日舉辦地上權建案「河堤世界」VIP卡友說明會，董事長林聰麟（左）8日下午現場督陣。圖／顏瑞田）

以總價7.2億元，向國產署標下2,100坪高雄河堤社區地上權土地之後，上揚國際建築團隊8日舉辦地上權建案「河堤世界」的VIP卡友說明會，並邀請河堤社區住戶出席，董事長林聰麟表示，該案總銷約40億元，採取社會住宅的概念銷售，每坪分階段售價介於16萬元到18萬元之間，希望一字頭的房價，讓青年購屋族可以住市區，不用再到楠梓或橋頭買房子。

林聰麟指出，北高雄，也是知名河堤社區唯一的大型地上權大樓住宅「河堤世界」建案，採取的是特殊銷售模式，第一階段只對員工開放認購，平均每坪售價約16萬元，第二階段則是對上揚國際的VIP卡友、以及河堤社區的住戶，平均每坪售價介於17到17.2萬元。

明年正式公開之後，每坪平均售價，將從18萬元起跳，林聰麟表示，即使如此，「河堤世界」仍然屬於薄利多銷的建案，因為，光是營建成本，每坪就達10.5萬到11.5萬元之間，加上土地成本與管銷費用，獲利率真的很低。

他說，「河堤世界」所處的河堤社區，具有「高雄小天母」的美名，過去所推的新建案，每坪都從25萬元起跳，甚至賣到32萬元以上，而社區內20年的中古屋，房價已穩站2字頭，成為高雄最抗跌的區段之一，但，現在，只要一字頭，就可以進駐高雄河堤社區，青年族群不用再到橋頭、楠梓購屋，可以居住市區，並就近在市區上班工作。

上揚國際建築團隊總經理施棟瀝指出，「河堤世界」主力坪數包括25坪、29坪、36坪、以及45坪的2到3房產品，因為一字頭的房價，8日的說明會吸引200多組VIP卡友、以及河堤社區住戶參與，現場成交已破百戶了。

他表示，「河堤世界」的基地位置相當優越，除了區內生活圈的大樂購物中心、以及悅城廣場，開車10到15分鐘車程內的農16特區、以及美術館特區，更有明誠商圈、巨蛋商圈、裕誠商圈、義享天地、以及未來的龍華國小舊址地上權商城，具有區域上的生活優勢。

(工商 )