南投勞工運動會，立委馬文君、許淑華為勞工發聲
廖志晃／南投報導
南投縣勞工運動大會8日登場，縣長林明溱期勉勞工朋友要多運動，才能常保健康，在職場上才能全力以赴，為家庭創造幸福；立委馬文君和許淑華到場加油打氣，並強調將繼續為勞工發聲，保障勞動權益。
勞工運動大會由縣議員、南投縣總工會理事長曾振炎主持，來自全縣各工會、企業共有36隊1200名勞工參賽；包括立委許淑華、馬文君、勞動部勞動力發展署中彰投分署長林淑媛、南投市長宋懷琳，議員張嘉哲、蔡銘軒及縣議會祕書長陳國忠都到場致意。
林明溱表示，勞工是經濟發展的重要基石，也是推動經濟成長的戰力，勞工努力付出，大家才能享受良好的建設成果，分享經濟成長紅利，因此勞工權益也應獲得保障，縣府將持續落實勞工行政，創造優質勞動環境，保障勞工權益及福祉。
曾振炎表示，勞工運動大會一年比一年盛大，今年參與人數創歷年新高，展現勞工的團結與活力，期許勞工在勞資和諧環境中，全力以赴，與雇主一起開展企業新里程。
馬文君及許淑華也表示，勞工是社會的柱石，也是推動經濟成長的勇者，因此，勞工權益要保障，福祉要維護，她們將在立法院繼續為勞工發聲，保障勞動權益，讓勞工生活更幸福。＃2020大選 ＃立委 ＃馬文君 ＃許淑華 ＃林明溱 ＃勞工
(中時 )
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