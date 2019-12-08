南投縣長林明溱，肯定勞工對經濟成長的貢獻。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

立委馬文君，將持續捍衛勞工權益。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

立委許淑華，要繼續為勞工發聲。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投勞工運動會，立委馬文君、許淑華為勞工發聲

廖志晃／南投報導

南投縣勞工運動大會8日登場，縣長林明溱期勉勞工朋友要多運動，才能常保健康，在職場上才能全力以赴，為家庭創造幸福；立委馬文君和許淑華到場加油打氣，並強調將繼續為勞工發聲，保障勞動權益。

勞工運動大會由縣議員、南投縣總工會理事長曾振炎主持，來自全縣各工會、企業共有36隊1200名勞工參賽；包括立委許淑華、馬文君、勞動部勞動力發展署中彰投分署長林淑媛、南投市長宋懷琳，議員張嘉哲、蔡銘軒及縣議會祕書長陳國忠都到場致意。

林明溱表示，勞工是經濟發展的重要基石，也是推動經濟成長的戰力，勞工努力付出，大家才能享受良好的建設成果，分享經濟成長紅利，因此勞工權益也應獲得保障，縣府將持續落實勞工行政，創造優質勞動環境，保障勞工權益及福祉。

曾振炎表示，勞工運動大會一年比一年盛大，今年參與人數創歷年新高，展現勞工的團結與活力，期許勞工在勞資和諧環境中，全力以赴，與雇主一起開展企業新里程。

馬文君及許淑華也表示，勞工是社會的柱石，也是推動經濟成長的勇者，因此，勞工權益要保障，福祉要維護，她們將在立法院繼續為勞工發聲，保障勞動權益，讓勞工生活更幸福。＃2020大選 ＃立委 ＃馬文君 ＃許淑華 ＃林明溱 ＃勞工

(中時 )