親民黨主席宋楚瑜8日南下高雄市美濃區為提名的第一選區立委參選人黃綉晶站台輔選，宋楚瑜表示，未來總統最重要的三個任務就是要訂定政策、好好的使用資源及要用對人，他相信黃綉晶有能力服務鄉親，希望選民力挺她進入國會。

針對有議員指高雄市政府團隊「全員逃走中」，宋楚瑜說，國民黨總統參選人韓國瑜的市府團隊，做不到一年就鳥獸散，顯然沒有責任，不過他也批評蔡英文總統「有來偏鄉處理解決問題嗎？」，他們並不想組成一個勢力，是要人民在藍、綠兩黨都做的很差的情況下，讓人民有第三個選擇。

至於有韓國瑜支持者在臉書上希望「宋楚瑜幫幫韓國瑜選情」，宋楚瑜說，韓國瑜至今都沒有搞清楚前總統蔣經國的經濟理念，十大建設是誰下的決定，還嚴重汙衊蔣經國，歷史都搞不清楚還代表國民黨選總統？

宋楚瑜強調，自己不是要批評韓國瑜，只是韓國瑜有什麼政見嗎？他寧可支持現場也有個「瑜」字的蔡沁瑜，也不要幫韓國瑜。

宋楚瑜也說，為什麼上次選舉高雄鄉親這麼討厭民進黨，蔡英文總統管理部屬的能力實在要好好加油，不過現在看起來他們還沒有得到教訓，所以希望這次選舉，大家給他們一個真正的教訓。

(中時 )