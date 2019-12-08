國民黨團日前赴外交部抗議，其中立委陳宜民與一名保六總隊便衣女警，因推擠發生糾紛惹議。對此陳宜民喊冤，表示當時該女警並未表明身分，所以才會請她離開。但根據《警察職權行使法》第4條的規定，陳宜民當時確實有權拒絕配合，而蔡正元也在臉書PO出修正草案連署書，表示「依陳其邁的提案，這個警察要移送法辦」。

依《警察職權行使法》第4條的規定，警察行使職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由。警察未依前項規定行使職權者，人民得拒絕之。當時女警穿著便衣，僅自稱「保六」，若未出示相關證件證明身分，那麼陳宜民拒絕配合的行為可能並不違法。

蔡正元PO出過去陳其邁等人提案。（圖／蔡正元臉書）

蔡正元也在臉書公布過去陳其邁、吳秉叡等18位綠委共同提案「警察職權行使法第四條及第七條修正草案」，其中增訂「警察違反第一項規定行使職權者，除能證明其為遵從警察機關主管長官所下達之命令者外，其職務當然停止。」及「警察機關主管長官命令警察違反第一項規定行使職權者，處一年以上七年以下有期徒刑。因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。」

另外，第七條「警察依前條規定，為查證人民身分，得採取下列之必要措施」，也增訂「警察違反前條第一項各款規定，濫用職權為第一項之身分查證者，處一年以上七年以下有期徒刑。」

當時提案遭員警痛批被當罪犯對待，引起一陣撻伐，如今再回顧這些修正案內容，蔡正元表示「警察執勤不穿制服 還戴紐西蘭帽 依陳其邁的提案 這個警察要移送法辦」。

面對警察執法，對於民進黨今昔反應，也讓網友質疑「民進黨就是兩套標準！是非對錯都是它說的算！」「所以就是雙標黨啊」、「法律千萬條，要用自己喬」、「整個沒制度體制！暈倒！」

(中時電子報)