基隆社區大學成立至今已滿20週年，基隆市政府特地於8日在文化中心、市民廣場規畫舉辦「終生學習博覽會」來熱鬧慶祝，市長林右昌與歷任市長李進勇、張通榮等人同聲祝賀社大「生日快樂」，並邀請市民共同歡慶。（吳康瑋攝）

基隆社區大學成立至今已滿20週年，基隆市政府特地於8日在文化中心、市民廣場規畫舉辦「終生學習博覽會」來熱鬧慶祝，市長林右昌與歷任市長李進勇、張通榮等人同聲祝賀社大「生日快樂」，並邀請市民共同歡慶。（吳康瑋攝）

基隆社區大學成立至今已滿20週年，基隆市政府特地於8日在文化中心、市民廣場規畫舉辦「終生學習博覽會」來熱鬧慶祝，市長林右昌與歷任市長李進勇、張通榮等人同聲祝賀社大「生日快樂」，並邀請市民共同歡慶。（吳康瑋攝）

基隆社區大學成立至今已滿20週年，基隆市政府特地於8日在文化中心、市民廣場規畫舉辦「終生學習博覽會」來熱鬧慶祝，市長林右昌與歷任市長李進勇、張通榮等人同聲祝賀社大「生日快樂」，並邀請市民共同歡慶。（吳康瑋攝）

基隆社區大學成立至今已滿20週年，基隆市政府特地於8日在文化中心、市民廣場規畫舉辦「終生學習博覽會」來熱鬧慶祝，市長林右昌與歷任市長李進勇、張通榮等人同聲祝賀社大「生日快樂」，並邀請市民共同歡慶，他除了感謝20年來為社大奉獻付出的伙伴們，也期許社大繼續大步向前邁進，他強調，要讓基隆市民眾「不分年齡的終生學習」，讓參與層面更加寬廣。

林右昌表示，市府已積極規劃增加更多課程，並改善教室等硬體服務，讓社大課程及經營能夠配合教育部政策繼續擴大，讓參與層面更加寬廣，提供更多的服務。他也希望透過社大提供民眾進入教育知識殿堂，打造全年齡皆適用的社大學習課程。

教育處表示，延續上年度學習城市計畫，今年主軸為「產業基力．地方創生」，發展在地化特色，以地方觀光為主線，「陽明海洋文化藝術館」與「八斗社區發展協會」推動在地輕旅，兩者分別以基隆港、漁村生活為主題，結合民間單位或青創團體，讓參與者透過實際體驗及深度導覽的方式，帶領參與者對基隆的印象更加深刻，並由近而遠推展至國際觀光，讓世界看見基隆美。

市府也指出，這次活動邀請了各社教機構及學習型城市團隊，包含社區大學、崇右影藝科技大學、長青學苑、部落大學、七區樂齡學習中心、新住民學習中心、家庭教育中心、國立海洋科技博物館、陽明海洋文化藝術館、國立空中大學及八斗社區發展協會共襄盛舉，現場展現本市終身學習多元面向的成果，讓現場參與的市民朋友讚不絕口。

(中時 )