台中市第一選區尋求3連霸立法院副院長蔡其昌，8日在外埔成立後援會，吸引大批支持者到場。（陳淑娥攝）

台中市第一選區尋求3連霸立法院副院長蔡其昌，8日在外埔成立後援會。（陳淑娥攝）

2020大選已進入倒數階段，台中市第一選區尋求3連霸立法院副院長蔡其昌，8日在外埔成立後援會，舉辦首場造勢活動，吸引近5000名支持者擠爆會場，在3萬人口的外埔十分罕見。副總統陳建仁讚揚蔡其昌是「最強立委」，地方紮根爭取建設沒停過，服務不分藍綠，在國會表現也沒讓鄉親漏氣，期盼鄉親繼續支持蔡其昌。

陳建仁致詞時強調，蔡英文總統這些年來，除了育兒津貼加碼補助、長照預算從50億增加到400億、全面大減稅三萬以下免繳稅等政策，也因為立法院有蔡其昌領軍支持，讓政策推動逐漸看到成果，這是蔡英文總統與蔡其昌共同努力，期盼「房子蓋一半、師傅不能換！」

蔡其昌指出，這4年來，一天都當三天用，無論是提高海線自來水管線普及率，打造一個又一個公園綠地，外埔山坡地坍塌問題改善等，建設成果看得見，希望鄉親持續支持。

蔡其昌強調，在中央他也向蔡英文總統反應很多問題，讓政府施政可以更接地氣，不論是一例一修的爭議，還是農民朋友產銷問題、台商返鄉問題，都看到蔡政府的調整與成果，希望大家繼續支持蔡英文、蔡其昌，政黨票支持民進黨，讓國會過半，下架親中政黨。

市議員施志昌則讚賞蔡其昌是「國會戰將」，常常上午跟蔡其昌會勘爭取地方建設，下午就在電視上看到他在台北立法院主持議事，南北奔波為鄉親爭取非常多的建設，今天看到外埔人站出來，就是對蔡其昌最大的肯定。

(中時 )