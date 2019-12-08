週六，美國和平特使哈利勒扎德（Zalmay Khalilzad）與阿富汗塔利班組織代表，進行了首次正式會談，這是自川普總統在9月份，宣布重新打擊塔利班以後，再一次的和平會談。

美聯社報導，美國方面聲明表示，談判的初步重點將是勸告塔利班必須承諾減少暴力與恐攻，最終的目標是達成永久停火。哈利勒扎德希望，能為阿富汗不同宗派的衝突，奠定談判基礎。

哈利勒扎德與塔利班的會談，是在卡達舉行，因為卡達未將塔利班視為恐怖團體。前幾天，哈利勒扎德先在阿富汗首都喀布爾與阿富汗總統加尼(Ashraf Ghani)舉行過行前會，因為塔利班迄今拒絕承認加尼的總統地位，仍蔑稱他為「美國的走狗」。

在2014年，阿富汗總統大選深陷腐敗傳言，以至於當年的選舉無法確定一個明確的獲勝者，於是美國促成加尼總統、阿卜杜拉（Abdullah Abdullah）總理，組成阿富汗聯合政府。

然而，加尼與阿卜杜拉這兩個政治實力接近的人物，從2014年開始就是「相看兩相厭」，情況持續到今年的新選舉，阿卜杜拉質疑選舉結果，認為加尼圖操縱選票，應該重新重新計票，如今選舉真正結果還沒公布。

同時，否定阿富汗大選的勢力就是塔利班，在今年9月正式投票前，塔利班發動的恐攻事件增加非常多起，使川普再次發動對塔利班據點的空襲。

這週六，美國的空襲炸死了37名塔利班，而阿富汗國家安全部隊的行動又殺害了22名激進分子。塔利班份子繼續對全國各地的軍事哨所進行近乎每日的攻擊。現在，他們在阿富汗近半數地區勢力仍然堅強。

川普一直表示，希望將駐留阿富汗的12,000名美國士兵帶回家，並呼籲阿富汗自己的警察和軍隊加緊步伐，但是阿富汗政府也因腐敗而受到批評，參與軍警的阿富汗壯丁，雖然討厭塔利班，但害怕的程度更高，特別擔心塔利班對家鄉的報復，所以逃跑率相當高，使得美軍很難離開阿富汗。

(中時電子報)