前總統陳水扁8日合體一邊一國行動黨區域立委候選人李婉鈺，舉行簽書會，現場約50多位扁迷聚集。陳水扁直言民進黨一黨獨大，並酸新潮流「政治不外是分享」，絕對不能整碗拿去、甚至整桌拿去，陳怒批看不下去。

對於李婉鈺說要拉下新潮流，陳水扁表示，自己做一個澆水園丁，感覺政治不外是分享，絕對不可以整碗捧去，也不可以整桌捧走，連減一粒飯粒都沒有，某一個派系這樣的作法，直言看不下去，所以希望多一個選擇，讓大家去思考。

陳水扁指出，目前68位民進黨籍立委，如果照各種民調顯示，明天投票民進黨不只維持68席，總統可贏差不多400萬票，絕對可以完全執政，尤其立委68席區域立委可以拿到破70席，這是民調顯示的結果，但對一邊一國行動黨等這種小黨來說，雖然不能走向內閣制，但監督政府、小黨監督大黨是天經地義的事。

陳水扁認為，民進黨最需要有不同的聲音來提醒、來建議、來踩煞車，甚至有些政策要作調整，就像一邊一國行動黨所提議，不要繼續去搞所謂的一例一休迄今仍爭執不休，本來要給勞工好康但勞工不感謝、頭家也怨嘆增加波動、消費者也受災殃、政府也被譙，這叫四輸的失敗政策。

陳水扁呼籲，恢復周休2天勞資協商，只要平均一星期休假2天，如果勞資沒談妥、勞資有爭議，再叫公親政府協調，不要像現在政府公親變事主，管得太多、管得太細、管得太嚴，這都不是好的政策。

陳水扁直言，為何如此就是因為一黨獨大，完全執政，所以有靠勢、靠山，以為只要總統拍板定案交給立法院黨團就會去貫徹，大家舉手通過，但是事實不是想我們想的那麼好，所以我認為像一邊一國行動黨，真正國家主權捍衛者、弱勢族群的代言人，期待有這樣的聲音，延續阿扁路線進入國會殿堂，絕對會更好不會更壞。

(中時 )