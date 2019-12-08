英國女作家維吉尼亞‧吳爾芙1928年的經典作品《歐蘭朵》（Orlando），最近被奧地利女作曲家紐沃絲（Olga Neuwirth）改編為歌劇，月底將在維也納國家歌劇院首演，找來美國女高音琳賽（Kate Lindsey）主演，打破國家歌劇院150年來傳統，因為女性劇作家的作品，終於能在此演出。

美國女高音琳賽（Kate Lindsey）將主演小說《歐蘭朵》改編的歌劇。(圖摘自shutterstock)

歐蘭朵的一生，從17世紀的男性，跨越到20世紀的現代女性，地域橫跨歐洲和亞洲；他曾是詩人，也是走在尖端的時尚女子。紐沃絲說，自青少年時首次閱讀這本小說，故事中的雌雄同體，以及對性別刻板印象的排拒，就讓她深受啟發。

她說，「它不止是一趟跨越數世紀的旅程，也是持續質疑強制性社會規範的過程，而過去，這些規範都由男性主導。」

紐沃絲表示，成為首位作品在維也納國家歌劇院登台的女作曲家，感覺有些奇特。她先前曾以改編自諾貝爾文學獎得主、奧國女作家葉利尼克（Elfriede Jelinek）作品的劇本叩關，但遭國家歌劇院打回票。

(中時 )