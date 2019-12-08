經過475天的田野發掘，江西贛江新區七星堆六朝墓群日前清理出73座古墓葬，當中以六朝墓葬「數量最多、形制最豐富、規模最大、級別最高」。不僅為大陸現有罕見、保存較佳的大型六朝墓群，700餘件出土遺物見證孫吳時期海上絲綢之路的繁榮，堪稱海上絲綢之路研究的重要材料。

2013年6月，南昌市經濟技術開發區湖濱南路土方施工中，挖掘出六朝時期網錢紋墓磚，江西省文物考古研究院（當時為「江西省文物考古研究所」）與南昌市博物館在，隨即於周邊展開考古調查與勘探，發現墓葬密集分佈區約5000平方公尺。

其中形制較為清楚的古墓26座，初步判斷為南昌近年來所發現，規模最大的六朝古墓群。七星堆六朝墓群現已出土700餘件遺物，可分為瓷器、陶器、金屬器、石器等，若按用途則可分為模型明器、日用器、陪葬俑、武器等。從數量上看，瓷器占絕大多數，陶器、金屬器次之，石器則為數最少。

(旺報 )