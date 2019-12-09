前美國在台協會台北辦事處處長楊甦隸在論壇中指出，即使中國持續發揮影響力，以經濟威脅在國際政治上邊緣化台灣，美國必須堅持一直以來信守的價值，與民主的台灣站在一起。

時值台灣關係法40周年，在全球地緣戰略大變動的新局中，台灣需要釐清：驅動台美關係發展的力量是什麼？等等諸多重大課題，在今（8）日台灣智庫與美國「全球台灣研究中心」（GTI）共同舉辦「邁向全球化的台美關係：超越台灣海峽的合作夥伴？」國際論壇上，被提出來討論。

台灣智庫董事長、GTI榮譽董事長吳榮義致詞時表示，這場國際論壇的目的，是希望透過與其他國家智庫之間的交流，拓展台灣的國際網絡，同時強化台灣在國際社會上的能見度。透過更多智庫與智庫的交流，匯集更多台、美之間共同的利益以及想法，推動台美外交在下一個階段的更多可能性。」

美國智庫「2049計畫研究所」執行長石明凱認為，「台美應該共同擘劃具前瞻性、理想性的兩國關係框架。」在石明凱看來，「台美之間的理想狀態，應該建立在正常、穩定而有建設性的雙邊關係。」

(工商 )